Финляндия одолеет Чехию в ЧМ по хоккею, считает эксперт

Сегодня в последнем матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Финляндии и Чехии. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился своими ожиданиями от игры.

Сборная Финляндии достаточно уверенно провела групповой турнир, одержав пять побед в шести встречах и потерпев единственное поражение от шведов в серии буллитов. Команда показывает очень достойный хоккей: играют на результат, прекрасно держат оборону и реагируют на контратаках. С такой слаженной игрой может справиться не каждый соперник. Кроме того, финская команда отдыхала два дня, тогда как чехи только вчера отыграли победный матч против США.

Чехия заработала четыре победы в шести матчах. Команда очень хорошо играет в обороне, что продемонстрировала последняя игра против американцев, где чехи засушили игру. У них хорошие шансы выйти из группы со второго места. Для этого им требуется победа над финнами и поражение шведов.

Прогноз на матч: Финляндия возьмет верх и тотал 5,5 меньше. Ожидаем спокойную и размеренную игру между двумя достойными соперниками. Финны будут пытаться закрепить свой статус фаворитов, чтобы получить в четвертьфинале победителя пары Словакия — Дания.

С точки зрения турнирной таблицы, этот матч будет самым интересным в завершающем этапе. Чехи располагаются на третьем месте со счетом в 13 очков, финны идут первыми с 16 очками. Если сборной Чехии удастся победить в основное время, а шведы проиграют, они вполне могут поменяться с Финляндией местами. Обе команды хорошо играют в обороне, поэтому обеим командам придется нелегко. Константин Пушкарев

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.95, Х - 4.10, П2 - 3.40

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