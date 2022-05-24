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Похожий на взрыв хлопок напугал жителей Талдыкоргана

военный Фото: пресс-служба Минобороны РК
Выяснилось, что в регионе проходят учебные полеты военных истребителей. При преодолении сверхзвукового барьера скорости военным истребителем произошел характерный для данного случая хлопок, похожий на взрыв, передает Zakon.kz.

По информации руководства Войсковой части №21751, учения проводились с 16:30 до 23:30.

Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны. Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом. Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха – ударная волна, расходящаяся конусом. Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок, – говорится в сообщении.

По информации Департамента промышленной безопасности, разрешений на проведение каких-либо взрывных работ вблизи города Талдыкоргана не выдавалось.

Проведение учебных полетов военных самолетов также запланировано на 25 мая, в связи с чем жителей Талдыкоргана попросили не паниковать.

Елена Беляева
Талдыкорган
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