Самодельное взрывное устройство нашли в школе Кокшетау
Фото: Zakon.kz
Завхоз СОШ №2 обратилась в полицию с сообщением о том, что в складском помещении обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, передает Zakon.kz.
Сотрудники полиции оцепили территорию и эвакуировали всех из учебного заведения. На месте они нашли жестяную банку с проводами.
Специалистами-взрывотехниками найденное устройство исследовано. В целях безопасности граждан, согласно утвержденному алгоритму действий, принято решение о его ликвидации на месте. В этой связи был воспроизведен взрыв с соблюдением необходимых мер безопасности. Пресс-служба ДП Акмолинской области
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники департамента полиции региона.
Просим граждан не поддаваться панике и верить только официальным источникам информации, – обратились к горожанам полицейские.