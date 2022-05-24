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Самодельное взрывное устройство нашли в школе Кокшетау

рация Фото: Zakon.kz
Завхоз СОШ №2 обратилась в полицию с сообщением о том, что в складском помещении обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, передает Zakon.kz.

Сотрудники полиции оцепили территорию и эвакуировали всех из учебного заведения. На месте они нашли жестяную банку с проводами.

Специалистами-взрывотехниками найденное устройство исследовано. В целях безопасности граждан, согласно утвержденному алгоритму действий, принято решение о его ликвидации на месте. В этой связи был воспроизведен взрыв с соблюдением необходимых мер безопасности. Пресс-служба ДП Акмолинской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники департамента полиции региона.

Просим граждан не поддаваться панике и верить только официальным источникам информации, – обратились к горожанам полицейские.
Елена Беляева
Кокшетау
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