Самодельное взрывное устройство нашли в школе Кокшетау

Фото: Zakon.kz

Завхоз СОШ №2 обратилась в полицию с сообщением о том, что в складском помещении обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, передает Zakon.kz.