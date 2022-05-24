Пропавшего без вести россиянина ищут в Кокшетау
Как сообщили в пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области, о пропаже мужчины сообщил его родственник.
Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, седая борода, коротко стриженный, волосы седые.
Был одет в черную куртку, футболку синего цвета, кеды белого цвета на шнурках, кепку черного цвета, джинсовые брюки черного цвета. При себе имеет паспорт гражданина РФ, сотовый телефон марки Samsung, – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Отмечается, что в поисках Бирюкова участвует личный состав Управления полиции города Кокшетау, территориальных подразделений ДП Акмолинской области, воинской части 5510 Национальной Гвардии РК и общественность.
Из числа сотрудников Управления криминальной полиции созданы девять оперативно-поисковых групп. Полицейские проверяют места возможного нахождения пропавшего мужчины, гостиницы, съемные квартиры, территория ЖД и автовокзала. Ориентировка о розыске направлена в социальные сети и мессенджеры.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Бирюкова, просим сообщить по телефону 8-705-112-79-29 или «102».