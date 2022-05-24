Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пропавшего без вести россиянина ищут в Кокшетау

полиция Фото: Zakon.kz
45-летний Сергей Бирюков 17 мая ушел с центрального рынка города в неизвестном направлении и пропал, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области, о пропаже мужчины сообщил его родственник.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, седая борода, коротко стриженный, волосы седые.

Был одет в черную куртку, футболку синего цвета, кеды белого цвета на шнурках, кепку черного цвета, джинсовые брюки черного цвета. При себе имеет паспорт гражданина РФ, сотовый телефон марки Samsung, – говорится в сообщении.

россиянин

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Отмечается, что в поисках Бирюкова участвует личный состав Управления полиции города Кокшетау, территориальных подразделений ДП Акмолинской области, воинской части 5510 Национальной Гвардии РК и общественность.

Из числа сотрудников Управления криминальной полиции созданы девять оперативно-поисковых групп. Полицейские проверяют места возможного нахождения пропавшего мужчины, гостиницы, съемные квартиры, территория ЖД и автовокзала. Ориентировка о розыске направлена в социальные сети и мессенджеры.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Бирюкова, просим сообщить по телефону 8-705-112-79-29 или «102».

Елена Беляева
Кокшетау
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака
«Мама все краше»: казахстанский холостяк опубликовал семейные фото
Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Курс рубля подрос на торгах в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления