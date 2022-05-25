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Глава ВОЗ переизбран на второй срок

Глава ВОЗ Фото: Twitter/DrTedros
В первом выступлении после переизбрания Тедрос Адханом Гебрейесус выразил признательность ВОЗ за усердную работу и поблагодарил государства-члены организации за доверие, сообщает Zakon.kz.

Действующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус был переизбран на второй пятилетний срок, сообщает Синьхуа.

Гебрейесус стал единственным кандидатом в этом году. В первом выступлении после переизбрания он выразил признательность ВОЗ за усердную работу и поблагодарил государства-члены организации за доверие.

Он также сообщил, что приоритетами на посту являются содействие развитию здравоохранения, обеспечение первичной медико-санитарной помощи, готовности к чрезвычайным ситуациям и мер реагирования, а также продвижение науки, инноваций и цифрового здоровья.

Согласно условиям контракта, новый срок полномочий Гебрейсуса продлится с 16 августа 2022 года по 15 августа 2027 года.

Данияр Кунафин
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