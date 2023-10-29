Глава ВОЗ выразил соболезнование Казахстану

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил соболезнование Казахстану в связи с трагедией на шахте имени Костенко, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Адханом опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter).

Today is a sad day for the people of #Kazakhstan. My heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. https://t.co/UvOZemUvxG — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 28, 2023

"Сегодня печальный день для народа Казахстана. Мои искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких", - написал глава Всемирной организации здравоохранения.

По последним данным, после трагедии на шахте имени Костенко подтверждено 36 погибших, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура из-за гибели шахтеров.