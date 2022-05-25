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Вторую солнечную электростанцию промышленного масштаба запустили в Узбекистане

зеленая энергия Узбекистан Фото: Минэнерго Узбекистана
Ввод станции позволит сэкономить 78 млн кубометров природного газа в год и предотвратит выброс в атмосферу 100 тысяч тонн вредных выбросов, сообщает Zakon.kz.

24 мая крупная солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 мегаватт, построенная в Нурабадском районе Самаркандской области, начала подавать электроэнергию, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Электростанция будет вырабатывать 260 млн киловатт-часов электроэнергии в год и обеспечивать электроэнергией более 80 тыс. домов.

Сообщается, что ввод станции позволит сэкономить 78 млн кубометров природного газа в год и предотвратит выброс в атмосферу 100 тыс. тонн вредных выбросов.

При таком количестве сэкономленного газа можно обеспечить природным газом все существующие домохозяйства страны в течение 10 дней.

Проект стоимостью 100 млн долларов был реализован за счет прямых инвестиций французской компанией. Первая аналогичная солнечная фотоэлектрическая станция была запущена в августе 2021 года в Карманинском районе Навоийской области.

Данияр Кунафин
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