Подпольное казино работало в одном из кафе Костаная

Территориальным департаментом АФМ в одном из кафе Костаная выявлена деятельность подпольного покерного клуба, сообщает Zakon.kz.

В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в покер и денежные средства. Агентство финансового мониторинга

Приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца. Изъятые вещественные доказательства уничтожены.