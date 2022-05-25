Железо, рыбацкие сети и бутылки – что нашли водолазы на дне озера Алаколь
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
90 кг железа, две рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок нашли водолазы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области за первый день обследования на дне озера Алаколь, передает Zakon.kz.
Три дня понадобится спасателям ДЧС ВКО, чтобы обследовать дно озера Алаколь. В целях безопасности водолазы начали расчистку дна по всей линии побережья на протяжении 4,1 км, что охватывает 207 баз отдыха.Пресс-служба ДЧС ВКО
В ведомстве уточнили, что очистка дна озера производится перед началом купального сезона.
Во время погружения нередко спасатели находят предметы, которые могут представлять опасность для купающихся: стеклянные бутылки, металлические прутья, арматуру, морской мусор. Всего за первый день работ извлечено 90 кг железа, две рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок. Пройденное водолазами расстояние составило 1,5 км.Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО