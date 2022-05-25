Железо, рыбацкие сети и бутылки – что нашли водолазы на дне озера Алаколь

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

90 кг железа, две рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок нашли водолазы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области за первый день обследования на дне озера Алаколь, передает Zakon.kz.