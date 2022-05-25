Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Железо, рыбацкие сети и бутылки – что нашли водолазы на дне озера Алаколь

ВКО, Алаколь, очистка, водолазы, ДЧС Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
90 кг железа, две рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок нашли водолазы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области за первый день обследования на дне озера Алаколь, передает Zakon.kz.
Три дня понадобится спасателям ДЧС ВКО, чтобы обследовать дно озера Алаколь. В целях безопасности водолазы начали расчистку дна по всей линии побережья на протяжении 4,1 км, что охватывает 207 баз отдыха.Пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве уточнили, что очистка дна озера производится перед началом купального сезона.

Во время погружения нередко спасатели находят предметы, которые могут представлять опасность для купающихся: стеклянные бутылки, металлические прутья, арматуру, морской мусор. Всего за первый день работ извлечено 90 кг железа, две рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок. Пройденное водолазами расстояние составило 1,5 км.Пресс-служба ДЧС ВКО

ВКО, Алаколь, очистка, водолазы, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Динара Халдарова
Алаколь Восточно-Казахстанская область
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Оспа обезьян: Минздрав обратился к казахстанцам
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Старшеклассник устроил стрельбу в школе в Техасе: погиб 21 человек
Арестованный в феврале замакима Мангистауской области вышел на работу
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления