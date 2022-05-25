Заявка на рекорд Гиннесса: более тысячи домбристов одновременно исполнили кюи в Нур-Султане

В столичной Интеллектуальной школе физико-математического направления на домбре одновременно сыграли тысяча учеников. Данный урок планируется внести в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане на домбре одновременно сыграли тысяча учеников Назарбаев интеллектуальной школы

Уроком домбры дирижировал педагог дополнительного образования, заслуженный деятель культуры РК Айтжан Токтаган.

Фото: NIS

В исполнении учеников прозвучали знаменитые кюи «Сарыарқа», «Балбырауын», «Еркем-ай», «Кеңес», «Жастар биі», а также истории их создания.

Домбыра – сакральный инструмент для каждого казаха, и внесение нашего урока в Книгу Гиннесса – это открытие домбры всему миру. Айтжан Токтаган

Заявка в Guinness World Records (GWR) была подана в декабре 2021 года. По требованиям Книги рекордов Гиннесса за масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и два свидетеля. На каждые 50 участников приходился один независимый стюард, который отвечал за конкретную группу, готовый дисквалифицировать любого, кто покинет зону рекорда или не выполнит нужное действие. Свидетели выступали в качестве доверенного лица GWR, они контролировали создание рекорда и абсолютное соблюдение всех критериев Книги.

Согласно требованиям Guinness World Records перед началом масштабного урока все участники прошли регистрацию в двух пунктах: в первом – просканировали свои бейджи и отметились через программу «Кандидат-маркер», во втором – дежурный провел механический учет участников.

Урок домбры в NIS – единственный случай в мире, когда на главном национальном инструменте сыграли более 1000 учеников одной школы. Планируется, что казахстанский рекорд будет внесен в глобальный справочник о выдающихся достижениях и уникальных явлениях.