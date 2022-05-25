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Временно перекрыт участок Северной объездной дороги в Нур-Султане

перекрыт участок Северной объездной дороги в Нур-Султане Фото: pixabay
В Нур-Султане в связи с ремонтными работами на участке Северо-Западной объездной дороги временно перекрыто движение автомашин, сообщает Zakon.kz.

Департамент полиции столицы рекомендует водителям транзитного и грузового транспорта руководствоваться информационными щитами, указывающими разрешенные направления через участок большой кольцевой объездной дороги.

В целях исключения аварийных ситуаций и образования заторов на дорогах жилого массива Ондирис ограничено движение грузового транспорта посредством установки АПК «Сергек». Пресс-служба ДП Нур-Султана

В полиции напомнили, что двухполосные дороги не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию грузовым транспортом.

Кроме того, жилой массив Ондирис, население которого составляет более 32 тысяч человек, не является промышленной зоной. Ввиду большого количества транзитного транспорта от жителей постоянно поступают жалобы в акимат города и района по нарушениям правил дорожной безопасности на территории массива.

Основной двухполосной дорогой, соединяющей с городом, является улица Малахова, на которой расположены три железнодорожных переезда республиканского значения, где уровень транспортной нагрузки превышает допустимые нормы.

Согласно требованиям раздела 3 Приложения 1 к Правилам дорожного движения, действие дорожного знака 3.4 «Движение грузовым автомобилям запрещено» не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Также предусмотрено движение грузового транспорта для жизнеобеспечения данного жилого массива.

Данные меры являются временными, и после завершения ремонтных работ на объездной дороге организация дорожного движения будет изменена.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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