Водителей Астаны предупредили о перекрытии дороги на Северной объездной
Фото: Zakon.kz
В Астане на участке Северной объездной дороги от улицы 191 до шоссе Ондирис будет временно перекрыто движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.
Об этом 24 мая сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Согласно информации ведомства, полное перекрытие движения продлится с 26 мая по 10 июня текущего года. На данном отрезке будет проводиться средний ремонт дорожного полотна.
"Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и снижения неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – уточнили в управлении.
Жителей и гостей города призвали заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Власти города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Ранее сообщалось, что участок шоссе Алаш в Астане перекроют до 29 мая.
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