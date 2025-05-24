Водителей Астаны предупредили о перекрытии дороги на Северной объездной

В Астане на участке Северной объездной дороги от улицы 191 до шоссе Ондирис будет временно перекрыто движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 мая сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Согласно информации ведомства, полное перекрытие движения продлится с 26 мая по 10 июня текущего года. На данном отрезке будет проводиться средний ремонт дорожного полотна.

"Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и снижения неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – уточнили в управлении.

Жителей и гостей города призвали заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Власти города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Ранее сообщалось, что участок шоссе Алаш в Астане перекроют до 29 мая.