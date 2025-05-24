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Общество

Водителей Астаны предупредили о перекрытии дороги на Северной объездной

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 20:58 Фото: Zakon.kz
В Астане на участке Северной объездной дороги от улицы 191 до шоссе Ондирис будет временно перекрыто движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 мая сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Согласно информации ведомства, полное перекрытие движения продлится с 26 мая по 10 июня текущего года. На данном отрезке будет проводиться средний ремонт дорожного полотна.

"Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и снижения неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – уточнили в управлении.

Жителей и гостей города призвали заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Власти города просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Ранее сообщалось, что участок шоссе Алаш в Астане перекроют до 29 мая. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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