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Куантыров об укреплении тенге: Курс реальный

курс Фото: pixabay
Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса высказался об укреплении тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
Там несколько факторов, один из них — сыграл фактор ажиотажа. Некоторые виды бизнеса, часть населения начинают массово скупать доллары и, соответственно, идет давление на курс тенге. Затем ситуация стабилизировалась. В марте еще начали уточнять бюджет, прогноз, повысили курс доллара в бюджете до 460 тенге и нужно больше ориентироваться на это все. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

Глава МНЭ указал на рост экономики страны.

Есть ряд разных факторов. Ажиотаж спал и правительство совместно с монетарными властями, Нацбанком и АРРФР делает все возможное, чтобы стабилизировать экономику и минимизировать негативные факторы. Интервенций Нацбанка насколько знаю не проводились уже в последние месяцы. В апреле точно уже не проводились и в мае. Курс да, на текущий момент реальный.Алибек Куантыров
Мадина Мамырханова
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
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