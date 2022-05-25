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Как избавиться от головной боли без лекарств, рассказал врач

головная боль, врач, советы Фото: pixabay
Жалоба на головную боль является одной из самых частых у пациентов, обращающихся к врачу-невропатологу. По словам доктора, избавиться от нее можно и без медицинских препаратов, передает Zakon.kz

Причин, которые могут вызвать головные боли, множество. Врач - невролог ГКБ №1 Алматы Николай Степук назвал наиболее распространенные. Среди них: сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, травмы. У метеозависимых людей головная боль появляется при резком изменении температуры воздуха на улице, атмосферного давления, влажности.

Избавиться от них на какое-то время можно с помощью лекарств.

Надо понимать, что большинство препаратов, которые принимают люди от головной боли – это симптоматические лекарства. То есть, они устраняют только симптом, но не борются с причиной. Николай Степук

В тоже время, любая головная боль, как правило, имеет свою причину. Устраняя эту причину, можно рассчитывать на то, что человек избавится от головной боли навсегда.

Как правило, это очень сложно, потому что люди привыкли к таблеткам, им легко выпить лекарство и забыть на время о головной боли, прилагают минимум усилий, никаких затрат. Наиболее правильным будет изменение образа жизни. Но это требует усилий. Доктор Николай Степчук

Специалист поясняет, что снижение лишнего веса приведет к снижению артериального давления и избавлению от головных болей, связанных с этой причиной. Занятие спортом и физкультурой поможет разработать шейный отдел позвоночника и минимизирует проявление патологий, которые могут вызвать головные боли, связанные с шейным отделом позвоночника.

Еще одна из частых причин головных болей – глобальная проблема XXI века - малоподвижный образ жизни.

Я склоняюсь к тому, чтобы менять образ жизни и тем самым, в конечном итоге избавляться от разных симптомов, не только головной боли, но и головокружения, слабости, разбитости, чувства недосыпа. Если вести правильный, активный образ жизни в течение дня, возможно, не будет стоять вопрос и о применении ортопедической подушки ночью. Доктор Николай Степчук
Альберт Ахметов
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