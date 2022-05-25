В Казахстане похолодает – прогноз погоды на 26-28 мая
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Синоптики предоставили прогноз погоды на 26-28 мая в Казахстане. Ожидаются дожди и понижение температуры, сообщает Zakon.kz.
Циклон из района Екатеринбурга продолжит свое смещение на северо-восток по территории республики и сохранит неустойчивую погоду в северных, центральных и южных районах страны. РГП «Казгидромет»
Связанные с циклоном фронтальные разделы принесут дожди:
26 мая – на северо-западе;
27-28 мая – на юге и юго-востоке;
28 мая в центре сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града.
По информации ведомства, с вторжением северо-западного антициклона ожидается прекращение осадков на западе, на остальной территории – понижение температуры воздуха.
В ночные и утренние часы 26 мая на западе, 27-28 мая на северо-западе, севере на поверхности почвы возможны заморозки до двух градусов. РГП «Казгидромет»