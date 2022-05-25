Авиакомпании в Казахстане не смогут самовольно составлять «черные списки» пассажиров
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Соответствующую норму Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана предлагает прописать в законопроекте по вопросам транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев на пленарном заседании Мажилиса сообщил, что в рамках законопроекта вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.
Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности.Глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев
Министр отметил, что всего с начала года было зафиксировано около 600 правонарушений пассажиров в самолетах.
Наиболее часто встречаемое нарушение – когда пассажиры курят в самолете, несмотря на то, что их предупреждают. В прошлом году было больше 800 правонарушений из-за карантинных ограничений. После того, как мы сняли ограничения, количество нарушений начало снижаться.Каирбек Ускенбаев