Авиакомпании в Казахстане не смогут самовольно составлять «черные списки» пассажиров

Соответствующую норму Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана предлагает прописать в законопроекте по вопросам транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев на пленарном заседании Мажилиса сообщил, что в рамках законопроекта вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности. Глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев

Министр отметил, что всего с начала года было зафиксировано около 600 правонарушений пассажиров в самолетах.