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Чувствуем себя комфортно – глава МНЭ о размере госдолга Казахстана

долг Фото: gov.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров назвал размер госдолга Казахстана «комфортным», передает корреспондент Zakon.kz.
Есть валовый внешний долг, туда входят все обязательства страны. Это и банки, и государственный долг, и межфирменная задолженность. Он составляет 165 млрд тенге примерно. Причем в отношении к ВВП это довольно-таки конкурентоспособный долг. Он небольшой. Вы видите, что в относительных показателях он не растет. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

Весь государственный долг, добавил он, включая внешний, составляет порядка не более 25% к ВВП.

Что касается внешнего долга, внутри него сидит часть государственного долга, правительственного, в целом, он тоже небольшой. Весь долг у нас государственный, включая внешний, составляет порядка не более 25% к ВВП. Из него 35-40% – это внешний долг. Эти 25% укладываются во все ковенанты. В Европе это уровень лимита в 60%, в рамках ЕАЭС – 50%. То есть мы себя совершенно комфортно чувствуем по внешнему долгу и постоянно за этим следим. Алибек Куантыров
Мадина Мамырханова
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
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