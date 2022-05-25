Чувствуем себя комфортно – глава МНЭ о размере госдолга Казахстана

Министр национальной экономики Алибек Куантыров назвал размер госдолга Казахстана «комфортным», передает корреспондент Zakon.kz.

Есть валовый внешний долг, туда входят все обязательства страны. Это и банки, и государственный долг, и межфирменная задолженность. Он составляет 165 млрд тенге примерно. Причем в отношении к ВВП это довольно-таки конкурентоспособный долг. Он небольшой. Вы видите, что в относительных показателях он не растет. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

Весь государственный долг, добавил он, включая внешний, составляет порядка не более 25% к ВВП.