Займы закредитованным лицам выдаваться не будут – депутат рассказала о новом законопроекте

В законопроект о страховом рынке и рынке ценных бумаг, над которым депутат Дания Еспаева со своими коллегами работали почти год, предлагается внести 344 поправки. В интервью корреспонденту Zakon.kz парламентарий рассказала о нормах, которые особенно интересуют казахстанцев.

Совместный пенсионный аннуитет: обеспечить себя выплатами до конца жизни

— Дания Мадиевна, депутаты намерены внести почти 350 поправок в закон по страхованию и рынку ценных бумаг. Чем это продиктовано, какая в этом необходимость? Что именно хотите улучшить в этих сферах?

— На страховом рынке и рынке ценных бумаг всегда есть что улучшать, что совершенствовать, и особенно сегодня, когда того требует само время. Тот факт, что в рабочую группу поступило почти 350 предложений, говорит о том, что это очень большой, серьезный, жизненно важный законопроект, которого ждут.

Он в первую очередь нацелен на развитие страхового рынка и рынка ценных бумаг. А чтобы они развивались, нужны хорошие законы, с помощью которых можно было бы внедрять новые, социально значимые продукты страхования жизни, усилить защиту прав потребителей и инвесторов, расширять гарантируемые обязательные виды страхования, цифровизацию услуг этих рынков и многое другое. Все это предусмотрено в данном законопроекте.

Особо хочу сказать, что с его принятием в Казахстане будет внедрен совершенно новый страховой продукт — совместный пенсионный аннуитет. В договоре пенсионного аннуитета может участвовать не один человек, а несколько. Например, супруги или близкие родственники. Если, допустим, у одного из супругов недостаточно будет пенсионных накоплений, и он не сможет купить аннуитет в КСЖ, а у второго будут излишки, то они, заключив договор совместного аннуитета, могут перераспределять доходы и тем самым до конца жизни обеспечить себя выплатами.

Не секрет, в силу различных причин у казахстанских женщин накоплений зачастую намного меньше, чем у мужчин, и если они объединят свои аннуитеты, то женщина за счет супруга сможет повысить свои пенсионные выплаты.

Помимо этого, вносимые поправки позволят раньше выйти на пенсию и начать выплаты при достижении 55 лет.

— Каким будет размер выплаты?

— На момент заключения пенсионного аннуитета он будет равен минимальной пенсии и в дальнейшем каждый год будет индексироваться на 5%. Это на каждого застрахованного.

— А если супруги разведутся или один из них умрет, то страховые выплаты прекратятся?

— Нет, они будет выплачиваться каждому аннуитету пожизненно. Хочу обрадовать тех граждан, которые раньше перевели часть своих пенсионных накоплений в страховые компании для заключения договоров пенсионного аннуитета, но не смогли воспользоваться своими накоплениями для покупки жилья или лечения.

Теперь, согласно депутатским поправкам, они смогут обратно перевести деньги в пенсионный фонд и уже оттуда использовать свои накопления для улучшения жилищных условий или оплаты лечения.

Оформлять страховку при ДТП без полиции и суда

— А чем вы обрадуете автовладельцев, для них у вас тоже есть хорошие новости?

— С принятием закона будет применяться Европротокол. Европротокол – это система упрощенного порядка урегулирования страхового случая по автострахованию.

Проще говоря, упрощенное оформление документов о ДТП, когда не надо вызывать полицию, не надо обращаться в суд, их участие там не нужно, страховую выплату можно оформить без них в ускоренном режиме. Главное, чтобы было взаимное согласие сторон. Но это в том случае, если не будет пострадавших, если жизни и здоровью участников ДТП ничего не угрожает и ущерб будет незначительным — до 100 МРП.

А пока автовладельцы платят друг другу из собственного кармана и тихо разъезжаются. С принятием новых законодательных норм эти выплаты будут производиться оперативно с помощью мобильного приложения.

Во-вторых, поменяется стоимость автострахования, теперь она будет зависеть от территорий, регионов, от количества ДТП. Допустим, в Восточном Казахстане наименьшее количество аварий, то есть страховых случаев, значит, и страховка для автовладельцев будет здесь дешевле. А в Алматинской области, например, очень много ДТП, значит, и стоимость автострахования будет выше.

В-третьих, на стоимость страховки будет влиять и история страхователя. Если у него будут низкие показатели аварийности, то при покупке страхового полиса он получит скидку.

Также ключевыми положениями Европротокола являются участие в ДТП только двух транспортных средств, отсутствие судебного решения для определения виновника ДТП, наличие у участников полиса обязательного автострахования, а также во время аварии не должно быть пострадавшего имущества третьих лиц.

Сегодня Европротокол широко распространен в таких странах, как Германия, Бельгия, Греция, Италия, Португалия, Испания, на пространстве СНГ: в России, Беларуси, Украине, Армении и Узбекистане.

— Говорят, в Государственную образовательную накопительную систему (ГОНС) будут вовлечены компании по страхованию жизни. Расскажите об этом более подробно.

— Это один из новых страховых продуктов, которые очень выгодны для потребителя, имеющего договор страхования.

Образовательное накопительное страхование позволит не только накопить средства на обучение детей, но и одновременно застраховать их жизнь. Такую страховую защиту дадут компании по страхованию жизни, участвующие в ГОНС.

Как вы знаете, сейчас при частичном государственном субсидировании ГОНС позволяет любому гражданину накапливать средства на оплату профессионального и высшего образования как в Казахстане, так и за рубежом. ГОНС функционирует у нас с 2013 года и реализуется через банки второго уровня. Эта система позволяет родителям откладывать средства на обучение ребенка с самого его рождения. При этом они ежегодно получают премию от государства в размере 5-7%.

Так вот, порядок начисления, выплаты и возврата премии государства по договору страхования будет аналогичен порядку, установленному по банковским вкладам. Страховая компания заплатит оговоренную стоимость обучения ребенка в полном размере. С одной стороны, это создаст альтернативный канал продаж данного продукта, с другой стороны, повысит популярность этой системы среди населения.

— Правда, что по новому закону страховые выплаты будут переведены в электронную форму?

— Совершенно верно. Это называется онлайн-урегулирование страхового случая. Эффект от этого новшества ожидается большой. Во-первых, будет расширена цифровизация, соответственно, полноценно начнут реализовываться электронные страховые услуги.

Во-вторых, значительно упростится процедура получения страховой выплаты. Для получения страховой выплаты клиент может просто подать заявление на сайте страховой компании и не идти в их офис. Им он может воспользоваться в том случае, если не будет доступа к интернету.

Что немаловажно, все этапы урегулирования страхового случая, начиная с формирования пакета документов и заканчивая выплатой либо обжалованием решения страховщика, будут фиксироваться в Единой страховой базе данных (ЕСБД). На сегодня уже проведена интеграция ЕСБД с базами министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, юстиции и другими госорганами, что позволяет значительно упростить и ускорить бизнес-процессы.

Полная цифровизация всех страховых услуг

— Что вы ожидаете в целом от предлагаемых поправок?

— Полную цифровизацию всего цикла страховых услуг, начиная от заключения договора обязательного автострахования до получения страховой выплаты, прозрачность процедуры, защиту прав потребителей и большего охвата населения страны страховыми услугами.

— Насколько будут гарантированы страховые выплаты?

— В Казахстане страховые выплаты гарантирует единственная организация — Фонд гарантирования страховых выплат. Как вы знаете, на сегодня гарантируются выплаты по пяти классам страхования. Три класса – это обязательное страхование, куда относятся страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами и страхование туристов. И два вида аннуитетного страхования – пенсионный и договоры в рамках ОСНС.

С внедрением новых страховых продуктов и совершенствованием действующих возникла необходимость пересмотра всей системы гарантирования, и мы сейчас работаем над этим, расширяем перечень классов страхования, гарантируемых фондом.

Так, планируем ввести механизм гарантирования выплат по всем обязательным видам страхования (за исключением вмененного), страхования жизни по ГОНС и по договорам пенсионных аннуитетов. Расчет при этом делаем на то, что вносимые поправки помогут оптимизировать и ускорить процесс получения выплат.

Потребители смогут продолжить получать выплаты и после принудительного лишения лицензии ликвидируемой страховой организации, не дожидаясь решения суда о ликвидации.

— Дания Мадиевна, большое внимание в поправках уделяется также страховому омбудсмену, расширению его полномочий. Для чего?

— Институт страхового омбудсмена у нас действительно имеется, в штате – пять человек, офис только в Алматы. Депутаты предлагают ввести досудебное урегулирование разногласий страховым омбудсменом.

Во-первых, в целях экономии времени и денежных расходов клиентов. Во-вторых, его деятельность станет более независимой от участников рынка, он будет избираться уполномоченным органом из перечня кандидатов, рекомендованных рынком.

Сейчас он избирается на три года страховыми организациями и финансируется за их счет, решения принимает единолично.

В-третьих, будет повышена ответственность страховых компаний за неисполнение решений страхового омбудсмена по жалобам заявителей и будет установлена ответственность за неуплату взносов на содержание его офиса. За аналогичные нарушения уполномоченный орган в качестве надзорной меры будет отзывать у руководителей страховых организаций согласие на назначение их на руководящую должность.

Если омбудсмен будет допускать систематические нарушения в своей деятельности, то уполномоченный орган будет вправе досрочно прекратить его полномочия. Важным является установление законодательных требований к квалификации страхового омбудсмена и составу его офиса, который должен содержать специалистов по информационным технологиям, юриста, бухгалтера и оценщика.

Займы закредитованным лицам выдаваться не будут

— В вашем законопроекте затронута также проблема оформления кредитов мошенниками на добросовестных граждан. Как, по-вашему, можно решить этот вопрос?

— По закону срок предоставления кредитными организациями информации о выданных займах в кредитное бюро составляет 15 рабочих дней.

Такой срок на руку мошенникам, которые за короткое время без ведома граждан могут оформить на них большое количество займов в разных банках и микрофинансовых организациях. Учитывая это, мы предлагаем сократить сроки передачи минимально необходимого перечня сведений, в которые входит информация о выдаче заемщику кредита, его идентификации и долговой нагрузке в течение одного рабочего дня.

Оставшуюся информацию по договору можно будет предоставлять в течение 10 рабочих дней. Такие меры не допустят выдачу займов закредитованным лицам. Банки и микрофинансовые организации смогут получать из кредитного бюро актуальную информацию обо всех кредитах заемщика, адекватно реагировать и тем самым минимизировать риски мошенничества.

— Мошенничества хватает и на рынке ценных бумаг и валютном рынке, особенно при получении посреднических услуг. Соцсети, например, постоянно пестрят призывами вложить деньги в те или иные финансовые инструменты, обещая при этом высокие доходы. Верить?

— Верить таким обещаниям, конечно, неразумно. В условиях пандемии, когда ввели дистанционную работу с клиентами, действительно участились предложения в адрес наших граждан выходить на рынок капитала, хотя никакого доступа туда им не предоставляется.

У мошенников может быть просто приложение или веб-сайт, создающие видимость инвестиционной компании, и они убеждают «клиентов», что те могут получать высокую прибыль, не выходя из дома, просто якобы покупая финансовые инструменты. Но потом, имитируя убытки, вынуждают своих жертв платить чрезмерные «сборы» и «налоги».

Поэтому депутаты считают необходимым усилить защиту прав граждан – частных инвесторов при получении посреднических услуг на валютном рынке и рынке ценных бумаг.

В частности, предполагается обязательное наличие лицензий для брокеров и дилеров, оказывающих консультации на международном рынке обмена валют — FOREX. То есть предусматривается возможность заключения сделок на рынке FOREX только через специалистов, имеющих лицензии Агентства по развитию и регулированию финансового рынка. Это оградит наших граждан от незаконных действий сомнительных и фиктивных посредников.

Кроме того, предусмотрено ранжирование ценных бумаг, предлагаемых инвесторам – нашим гражданам, в зависимости от их квалификации и способности оценивать риски. То есть брокеры и дилеры будут оказывать услуги по приобретению тех или иных ценных бумаг в зависимости от уровня финансовой грамотности покупателя.