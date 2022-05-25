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Новый метод лечения аллергии предложили в Казахстане

аллергия Фото: pixabay
Казахстанский профессор, заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии КазНМУ имени Асфендиярова Жанат Испаева предложила революционный для Казахстана метод лечения аллергии, передает Zakon.kz.

Казахстанские врачи убеждены: чтобы выбрать правильную тактику лечения от аллергии, необходимо узнать, страдали ли аллергией близкие родственники пациента.

По словам профессора Жанат Испаевой, в мире широко применяют иммунотерапию. Но в Казахстане, к сожалению, пока не зарегистрированы такие препараты.

В Казахстане нет ни одного зарегистрированного АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). Мы сейчас ведем разговоры по регистрации. Аллерген, который является причиной вашей болезни (клещ домашней пыли, пыльца деревьев или трав), в постепенно возрастающих дозах вводят в ваш организм. В результате лечения организм привыкает к этому аллергену и перестает на него так сильно реагировать. После проведения АСИТ отмечается уменьшение проявлений аллергического ринита и/или конъюнктивита вплоть до полного исчезновения.Профессор Жанат Испаева

Эффективность лечения в среднем составляет 70%, а у некоторых больных достигает 90%. Лечение проводят по индивидуальной программе по круглогодичной схеме или предсезонно-сезонной. Жанат Испаева отмечает, что АСИТ – лучшее лечение, потому что иммунотерапия вызывает устойчивость.

По данным ученых, генетическая предрасположенность к аллергии действительно присутствует. Если родители страдают этим заболеванием, то вероятность того, что недуг будет у ребенка, – 70 %, если аллергия была у дедушек и бабушек, то вероятность – 50%.

Передается только предрасположенность к синтезу аллергических антител, что, в свою очередь, ведет к возникновению любого аллергического заболевания, в том числе и бронхиальной астмы.Жанат Испаева
Альберт Ахметов
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