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Советы

Как полностью избавиться от аллергии за пять лет

совет, аллерголог, здоровье, метод, лечение, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 01:53 Фото: freepik
Аллерголог-иммунолог Каринэ Варданян заявила, что аллергическую реакцию можно устранить за пять лет аллерген-специфической иммунотерапией (метод АСИТ), сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что метод обычно используют при заболеваниях дыхательных путей, возникших как аллергическая реакция, и показан для лечения аллергии на пыльцу, пыль, шерсть животных и плесень.

"Принцип работы метода заключается в получении небольших доз аллергена под язык. Это могут быть капли или таблетки. Есть также инъекционный способ введения аллергена. Полный курс лечения обычно занимает от трех до пяти лет", – заявила аллерголог.

По ее словам, начало курса лечения зависит от вида аллергена.

"При пыльцевой аллергии АСИТ рекомендуется начинать за четыре месяца до сезона цветения. В случае бытовых аллергенов терапию можно проводить в любое время года", – поделилась специалист.

Она также уточнила, что метод имеет свои противопоказания, в связи с чем нужна консультация врача. Однако после завершения курса лечения у большинства пациентов симптомы ослабевают или исчезают полностью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее были названы шесть видов плесени, которые могут вызывать аллергию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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