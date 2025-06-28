Как полностью избавиться от аллергии за пять лет

Аллерголог-иммунолог Каринэ Варданян заявила, что аллергическую реакцию можно устранить за пять лет аллерген-специфической иммунотерапией (метод АСИТ), сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что метод обычно используют при заболеваниях дыхательных путей, возникших как аллергическая реакция, и показан для лечения аллергии на пыльцу, пыль, шерсть животных и плесень.

"Принцип работы метода заключается в получении небольших доз аллергена под язык. Это могут быть капли или таблетки. Есть также инъекционный способ введения аллергена. Полный курс лечения обычно занимает от трех до пяти лет", – заявила аллерголог.

По ее словам, начало курса лечения зависит от вида аллергена.

"При пыльцевой аллергии АСИТ рекомендуется начинать за четыре месяца до сезона цветения. В случае бытовых аллергенов терапию можно проводить в любое время года", – поделилась специалист.

Она также уточнила, что метод имеет свои противопоказания, в связи с чем нужна консультация врача. Однако после завершения курса лечения у большинства пациентов симптомы ослабевают или исчезают полностью.

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