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Кто сможет бесплатно ездить по платным трассам в Казахстане

платная дорога Фото: Zakon.kz
Ветеранам Великой Отечественной войны разрешат не платить за проезд по платным дорогам в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма предусмотрена в рамках поправок в законопроект по вопросам транспорта.

Норма по бесплатному проезду по платным трассам будет распространяться на авто, зарегистрированные на ветеранов ВОВ и сотрудников силовых органов, осуществляющих службу. К сожалению, у нас осталось не так много ветеранов, мы также рассматриваем категорию тех, кто приравнен к ветеранам. Депутат Мажилиса Альберт Рау

По его словам, сейчас ведутся расчеты, но до рассмотрения законопроекта во втором чтении вопрос будет решен.

Стоит отметить, что проектом закона также предусмотрены нормы, предоставляющие льготы для социально уязвимых слоев населения на проезд в общественном транспорте.

Так, на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях бесплатно смогут ездить:

  • многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, инвалиды первой группы;

  • лицам в возрасте от 15 до 18 лет будет предоставлено право приобретения проездного документа с оплатой 50% от полной стоимости проездного документа.

Тамила Языкова
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