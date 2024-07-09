Штрафовать за несвоевременную оплату проезда на платных трассах хотят в Казахстане

Министр транспорта РК Мартат Карабев 9 июля на пресс-конференции в правительстве озвучил, как будут штрафовать за несвоевременную оплату проезда по платным дорогам в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, на некоторых платных участках дорог не работают шлагбаумы.

"Есть предприятия, машины, которые, используя дорожные платные участки, определенный период не платят. Мы законом предусмотрели: даем две недели времени, и в течение двух недель, если не платят, тогда налагается штраф. Автоматизированы как "Cергек" как в отношении отечественных, так и в отношении зарубежных автомашин", – заявил Карабаев.

По его словам, в отношении зарубежных автомашин предусмотрены дополнительные две нормы.

"Первая норма – данные машины могут быть остановлены в транспортном контроле и водворены и задержаны на штрафстоянки. Вторая норма – иностранные автомашины, которые не заплатили за использование платных дорог, им не предоставляется возможность выезда из страны. Что касается размеров штрафов, они предусмотрены в КоАП. Точный размер дополнительно скажем", – озвучил он.

Карабаев заявил, что есть камеры, которые будут автоматизировано интегрироваться с системой ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений).



Министр транспорта РК Марат Карабаев ранее рассказал о том, какие дороги сдадут в эксплуатацию в 2024 году.