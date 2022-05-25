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BMW «упал» на дом в Боралдае

Алматинская область, Боралдай, ДТП, BMW, дом, ДП Фото: Vkontakte/almatyonline1
В Алматинской области в пос. Боралдай произошло необычное дорожно-транспортное происшествие – BMW «упал» на пристройку частного жилого дома, передает Zakon.kz.

Фотографии опубликовали в группе «Я очевидец Алматы» в ВКонтакте.

Алматинская область, Боралдай, ДТП, BMW, дом, ДП

Фото: Vkontakte/almatyonline1

Алматинская область, Боралдай, ДТП, BMW, дом, ДП

Фото: Vkontakte/almatyonline1

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

ДТП с участием автомашины BMW X5 произошло в ночь на 24 мая в пос. Боралдай Илийского района. За рулем немецкой иномарки находился 29-летний местный житель, который не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомашина опустилась на крышу пристройки частного жилого дома, повредив при этом арку газовой трубы, а также повалила столб с электропроводами.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что пострадавших в ДТП не имеется, за исключением водителя BMW – он получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст. 610 КоАП РК («Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение ТС, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб»). Собранный по факту материал будет в ближайшее время рассмотрен судом.Пресс-служба ДП Алматинской области

Как отметили в ведомстве, ущерб, причиненный государству, а также 40-летнему владельцу домостроения, пока подсчитывается.

Утечки газа не зафиксировано. Электроснабжение восстановлено работниками РЭС.Пресс-служба ДП Алматинской области
Динара Халдарова
Алматинская область
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