В Алматы внедорожник въехал в крыльцо частного дома

В Алматы в ночь на 18 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль Hyundai Santa Fe въехал в крыльцо частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на улице Жетысуской, ниже улицы Жургенова.

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, водитель Hyundai, двигаясь в северном направлении по улице Жетысуской, при пересечении с улицей Жургенова выехал на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

Затем автомобиль перескочил бордюр, проехал по тротуару между деревьями и опорами газовой трубы и врезался в крыльцо частного дома.

Фото: Zakon.kz

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель объяснил, что перепутал педали газа и тормоза, что могло стать причиной аварии. На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Zakon.kz

Служба спасения города Алматы занимается эвакуацией автомобиля из затруднительного положения между деревьями.





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