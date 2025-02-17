В Алматы внедорожник въехал в крыльцо частного дома
Инцидент произошел на улице Жетысуской, ниже улицы Жургенова.
Фото: Zakon.kz
По предварительным данным, водитель Hyundai, двигаясь в северном направлении по улице Жетысуской, при пересечении с улицей Жургенова выехал на полосу встречного движения.
Фото: Zakon.kz
Затем автомобиль перескочил бордюр, проехал по тротуару между деревьями и опорами газовой трубы и врезался в крыльцо частного дома.
Фото: Zakon.kz
В результате происшествия никто не пострадал. Водитель объяснил, что перепутал педали газа и тормоза, что могло стать причиной аварии. На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Фото: Zakon.kz
Служба спасения города Алматы занимается эвакуацией автомобиля из затруднительного положения между деревьями.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Автобус, мусоровоз и легковушка столкнулись на оживленном перекрестке в Астане.