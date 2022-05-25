Мужчина подрался с участковым в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В соцсетях появилось видео, где мужчина подрался с участковым, завладел его оружием и начал стрелять во дворе жилого дома рядом с детскими площадками, сообщает Zakon.kz.
20 мая вечером поступило сообщение в полицию от жительницы ЖК «Искандер» по факту семейного скандала.
В ходе разбирательств 29-летний семейный дебошир оказал физическое сопротивление прибывшему на вызов участковому инспектору полиции. Пресс-служба ДП Нур-Султана
По факту применения насилия к представителю власти начато досудебное расследование по ст. 380-1 ч.1 УК РК.
Подозреваемого арестовали на два месяца.