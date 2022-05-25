Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина подрался с участковым в Нур-Султане

мужчина подрался с участковым Фото: Zakon.kz
В соцсетях появилось видео, где мужчина подрался с участковым, завладел его оружием и начал стрелять во дворе жилого дома рядом с детскими площадками, сообщает Zakon.kz.

20 мая вечером поступило сообщение в полицию от жительницы ЖК «Искандер» по факту семейного скандала.

В ходе разбирательств 29-летний семейный дебошир оказал физическое сопротивление прибывшему на вызов участковому инспектору полиции. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По факту применения насилия к представителю власти начато досудебное расследование по ст. 380-1 ч.1 УК РК.

Подозреваемого арестовали на два месяца.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
Все
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
Названы знаки зодиака, представители которых находят счастье вдали от людей
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Курс тенге реальный – министр нацэкономики прокомментировал укрепление нацвалюты
Летний отдых за границей – сколько казахстанцы заплатят за туры в 2022 году
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Найденное в кокшетауской школе взрывное устройство изготовила ученица
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления