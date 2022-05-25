Мужчина подрался с участковым в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz

В соцсетях появилось видео, где мужчина подрался с участковым, завладел его оружием и начал стрелять во дворе жилого дома рядом с детскими площадками, сообщает Zakon.kz.