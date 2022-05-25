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Курс доллара снизился в Казахстане

доллар, средневзвешенный курс иностранных валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:30 средневзвешенный курс доллара составил 415,12 тенге, снизившись на 1,67 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос на 0,15 тенге и составил 7,4.

Средневзвешенный курс китайского юаня достиг 62,31 тенге (-0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 415,5-419 тенге, евро – по 444-450,5 тенге, российские рубли – по 6,8-7,1 тенге.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса Парламента высказался об укреплении тенге, заявив, что на текущий момент курс реальный.

Оксана Житникова
KASE Казахстан
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