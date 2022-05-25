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Интернет-магазин Samsung стал еще удобнее для выгодных покупок

интернет-покупки, выгодные условия Фото: Samsung.kz
Samsung Electronics постоянно совершенствует работу своего официального интернет-магазина Samsung.kz: расширяет продуктовую линейку, добавляет новые функции и повышает качество обслуживания.

В этот раз компания спешит порадовать пользователей очередной приятной новостью – интернет-магазин предоставляет возможность оплаты через интернет-эквайринг ePay от Halyk Bank. Это не просто гарантия безопасности транзакции и ваших платежных данных, а еще и возможность оплатить с помощью Samsung Pay online – удобного платежного сервиса на вашем смартфоне.

Кроме того, владельцы платежных карточек Halyk будут при оформлении заказов получать бонус – 1% от суммы покупки.

Покупатели также по-прежнему могут поспользоваться возможностью покупки товаров в рассрочку с принятием решения о выдаче рассрочки в режиме реального времени.

Таким образом, отныне на Samsung.kz доступны все способы оплаты.

Samsung Electronics запустила свой первый официальный интернет-магазин Samsung.kz в Казахстане в октябре прошлого года. С тех пор отечественные покупатели могут приобрести товары всех категорий, включая мобильные устройства, аксессуары, телевизоры и бытовую технику, напрямую от производителя.

Интеграция онлайн-магазина в основной официальный сайт по адресу Samsung.kz повысила уровень комфорта для посетителей: теперь они могут знакомиться с характеристиками и уникальными преимуществами продуктов и совершать покупки в одном месте.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Казахстан
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