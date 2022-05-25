Масштабный жилой комплекс сдан в центре столицы

Строительный холдинг BI Group продолжает реализовывать свои проекты, радуя клиентов новыми жилыми комплексами, бигвиллями и коттеджными городками. На этот год застройщик намеревается возвести 1 млн 400 тыс кв. метров недвижимости в крупных городах Казахстана.

Счастливчиками этой недели стали собственники квартир третьей очереди ЖК Atlant, которые получили свои ключи.

Проект, состоящий из 6 очередей разной этажности, расположен в самом центре деловой и культурной жизни столицы, по ул. Сарайшык, в районе дипломатического городка на 6,8 га.

Фото: BI Group

На территории Atlant планируется создать современный пешеходный бульвар протяженностью около 300 метров и площадью 7 000 кв. м, который станет точкой притяжения жителей и гостей города. Здесь будут гармонично сочетаться зоны кафе и ресторанов с летними террасами, торговых площадей и магазинов, а также места для отдыха: зоны с лавочками, уютные озелененные территории с авторским ландшафтным дизайном.

Фото: BI Group

Atlant — это жилье бизнес-класса с высокими потолками и широкими панорамными окнами, благодаря которым в квартирах будет много естественного света. Фасад выполнен из высококачественных HPL-панелей компании Fundermax – они стойки к суровому климату и сильному ветру. Установлены окна REHAU Intelio 80, алюминиевые витражи SCHUCO и двухкамерные стеклопакеты. Показатели по шумоизоляции улучшает внедренная совместно с корейской компанией Daewoo E&C технология Acoustic Pro.

Помимо удачной локации и применения высококачественных материалов известных производителей, преимуществом проекта является наличие различных функциональных помещений, которые сделают жизнь клиента еще более комфортной. В частности, предусмотрена комната для приема гостей с большим столом, кухней и панорамным остеклением. Также оборудован кардиозал с тренажерами и беговыми дорожками, а для маленьких жильцов создана игровая комната. Для удобства жителей каждая квартира оснащена электронными замками и IP домофонией.

Фото: BI Group

Мы являемся клиентами компании не первый год и довольны как качеством домов, так и сервисом. Поздравляем своих соседей с новосельем и приобретением квартир в таком замечательном комплексе, – отметили Аскар и Айнура, будущие новоселы.

Фото: BI Group

На сегодня уже завершено строительство трех очередей проекта и возводится четвертая. Квартиры есть как в готовых, так и в строящихся очередях. Чтобы узнать информацию о стоимости и способах приобретения, звоните по короткому номеру «360» (звонок с мобильного бесплатный).