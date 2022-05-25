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Школьники управляли автомобилем без документов в Туркестанской области

Туркестанская область Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Сотрудники Жетысайского районного отдела полиции усилили проверку школ и улиц. Стражи порядка выявили троих несовершеннолетних выпускников школ, которые управляли автомобилем без документов, передает Zakon.kz.

В отношении родителей составили административные протоколы по ч. 2 ст. 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов и не имеющим права управления». Два автомобиля, которыми управляли подростки, были с «российскими номерами».

автомобиль

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Еще два водителя управляли автомобилем без государственных регистрационных номеров. Их привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время на штрафстоянку водворены четыре автотранспортных средства.

Полицейские Туркестанской области не оставляют без внимания тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения и транспортную дисциплину. Специальные рейдовые мероприятия, проводимые в день «последнего звонка», продолжатся и в ночное время. Поэтому строго соблюдайте правила дорожного движения! Будьте осторожны на дорогах. ДП Туркестанской области
Ирина Лукичева
Туркестанская область
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