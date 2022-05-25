Эксперт: Конституция – живой организм и совершенствуется вместе с обществом

Эпоха реформирования основных законов разных стран мира никогда не заканчивается, поскольку меняются условия существования стран, появляются новые вызовы и угрозы локального и глобального характера. Так считает главный редактор журнала «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях казахстанский политолог пишет, что Конституция, в том числе и Республики Казахстан, является живым правовым организмом, который совершенствуется вместе с обществом и государством, чьи социальные отношения она должна регулировать.

Стоит отметить, что изменения конституционного текста имеют неодинаковую значимость. 5 июня 2022 года в Казахстане состоится республиканский референдум именно по поводу внесения изменений и дополнений в Основной закон, а вовсе не по пересмотру Конституции. В юридическом плане это имеет различную важность. Фундаментальных основ государства и общества референдум не затрагивает, а сама природа конституционно-правовых институтов в Казахстане сомнению не подвергается. Политолог Эдуард Полетаев

Однако, уточняет политолог, плебисцит по поводу конституционных изменений и дополнений – ключевое событие для Казахстана, поскольку процесс продиктован целями реформирования и модернизации. Даже частичное изменение конституционного текста может повлечь за собой переустройство институционального дизайна, влекущего для страны новую модель развития. Большая часть конституций, действующих в современных государствах, корректировалась. Это касается и старейших основных законов, и достаточно молодых, принятых на постсоветском пространстве.

Изменения в Конституцию требуют времени. В Казахстане им придается большое значение, они имеют четкое организационное обеспечение, что позволяет провести их в довольно сжатые по современным меркам сроки. Главное, что преобразования назрели и ожидаемы, они несут в себе позитивный заряд для развития общества и государства, находят поддержку со стороны граждан.

Конституционная реформа в стране осуществляется с помощью «пакетного принципа», помогающего избежать излишнего затягивания процесса. В Основной закон Казахстана предлагают внести поправки сразу в 33 статьи (в 31 статью и дополнение двумя новыми статьями). Политолог Эдуард Полетаев

К числу особых конституционных новелл Эдуард Полетаев относит изменения, касающиеся отхода от излишней концентрации президентских полномочий. В частности, подпункты 3 и 4 статьи 43 предполагают, что «на период осуществления своих полномочий президент РК не должен состоять в политической партии. Близкие родственники президента РК не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора».

Иными словами, текст обновленной Конституции предполагает отражение нормативной концепции того, какой должна быть организация власти во избежание масштабной коррупции. Хотя конституции различных стран зачастую наделяют главу государства весьма широкой компетенцией, излишний объем его полномочий, как правило, усиливает влияние приближенных лиц и финансово-олигархических групп. Объективное право не должно приноситься в жертву желаниям и капризам политической элиты.

Примеры из соседнего Кыргызстана показывают, что непотизм не раз приводил к росту недоверия граждан к власти. Закон требовал, чтобы в условиях одного ведомства не работали в прямом функциональном подчинении близкие родственники. Однако сын и дочь экс-президента Аскара Акаева и другие его родственники решили одномоментно избираться депутатами местного парламента – Жогорку Кенеша от партии «Алга Кыргызстан» в 2005 году. Данный факт послужил основным катализатором роста общественного недовольства, приведшего к «тюльпановой» революции и отставке президента. Политолог Эдуард Полетаев

Политолог отмечает, что второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев уроков не выучил, назначив своего сына Максима в 2009 году главой Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям, чья деятельность не регламентировалась законами, не была подконтрольна ни правительству, ни парламенту, оставаясь подотчетной лишь главе государства. Данный факт вкупе с растущим влиянием других родственников привел к апрельской революции 2010 года (вскоре 36 родственников и приближенных бывшего президента Бакиева были объявлены в розыск).