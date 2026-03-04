Баланс свободы и ответственности – Динара Закиева о проекте новой Конституции

Проект новой Конституции РК усиливает защиту фундаментальных прав человека и одновременно закрепляет принцип ответственности за их реализацию. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева выразила мнение Zakon.kz о главных изменениях в обновленном Основном законе страны.

В интервью редакции спикер отметила, что важность проекта новой Конституции Казахстана в том, что документ усиливает защиту фундаментальных прав человека и одновременно закрепляет принцип ответственности за их реализацию.

По словам Уполномоченного по правам ребенка Динары Закиевой, обновленный Основной закон формирует баланс между свободой личности, общественными интересами и защитой достоинства граждан.



"Говоря о проекте новой Конституции, хотелось бы подчеркнуть, что новый документ усиливает защиту фундаментальных личных прав человека, прямо закрепляя их неприкосновенность на уровне Основного закона. В обновленной редакции четко сформулирован принцип, согласно которому реализация прав и свобод одного человека не должна нарушать права и свободы других, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и нравственные устои общества. Таким образом, речь идет о формировании баланса между свободой и ответственностью, который является неотъемлемым признаком правового государства". Уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева

Кроме того, подчеркнула эксперт, существенным новшеством станет и изменение названия второго раздела Конституции. Вместо формулировки "Человек и гражданин" предлагается более содержательное название – "Основные права, свободы и обязанности". Это, считает она, отражает стремление подчеркнуть не только гарантии, предоставляемые государством, но и взаимную ответственность личности перед обществом.

"В структурном отношении данный раздел охватывает 29 прав, свобод и обязанностей. При этом каждое из закрепляемых прав сопровождается указанием условий и пределов его реализации. Отдельные права, такие, как право на жизнь, признаются абсолютными и не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах, что соответствует международным стандартам в сфере прав человека". Динара Закиева

Также детский омбудсмен озвучила особое значение этих положений для защиты детей и семей.

"Для примера можно привести немало ситуаций, когда свобода слова используется как оправдание для оскорблений, травли и распространения унижающей информации в адрес граждан, в том числе родителей и детей. Подобные действия способны нанести серьезный психологический вред, а в отдельных случаях привести и к физическим последствиям. Считаю, что закрепленные в проекте нормы направлены на создание правовой среды, в которой свобода выражения мнения сочетается с уважением к достоинству личности, а права каждого человека защищены не декларативно, а на системном уровне", – сказала Динара Закиева.

Ранее эксперт из Азербайджана поделился мнением о мудрой дипломатии Астаны, присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям и связи внешней политики с референдумом.