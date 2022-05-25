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Девять миллионов тенге выманили мошенники у жителя Степногорска

Мошенники Степногорск Фото: Пресс-служба ДП Акмолинской области
Полицейскими Акмолинской области задержаны мошенники, обманувшие местного жителя на 9 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Неизвестные, представившись сотрудниками банка, убедили жителя Степногорска оформить несколько кредитов в ряде банков Республики Казахстан на общую сумму 3 млн тенге.

Кроме того, они вынудили его продать квартиру, а денежные средства также передать им. Общий ущерб составил 9 млн 150 тыс. тенге.

17 мая текущего года 38-летний потерпевший написал заявление в Управление полиции города Степногорска.

Была создана специальная следственно-оперативная группа. Сотрудники отдела криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий.

В результате принятых мер установлены подозреваемые. Ими оказались двое жителей Павлодарской области, 23 и 24 лет. У задержанных изъяты 25 карточек разных банков второго уровня, оформленных на третьих лиц, и 10 сотовых телефонов. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Управлением полиции города Степногорска по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Константин Вноровский
Акмолинская область Степногорск
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