Штормовое предупреждение в Казахстане: ветер, гроза и пожарная опасность

По прогнозам синоптиков, 26 мая ночью в Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются заморозки до -2°С на поверхности почвы, передает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», днем на западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +36°С.

В Жезказгане днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 м/с. Днем будет сильная жара +35°С.

На севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются гроза, шквал, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области – пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Шымкенте днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

На востоке, юге Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки до двух градусов. Ветер западный, северо-западный, на востоке, юге и в центре области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный 15-20 м/с. В центре области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.