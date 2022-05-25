Школьник на Lexus опрокинулся в канал в Таразе

25 мая возле монумента «Казахское ханство» опрокинулся автомобиль марки Lexus. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, передает Zakon.kz.

21-летний водитель, управлявший автомобилем, со знакомыми выпускниками приехал праздновать окончание школы. Когда водитель ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль. Молодой человек, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал.

17-летний школьник не пострадал, в момент падения в автомобиле он находился один. Согласно медицинскому освидетельствованию, в момент совершения ДТП подросток был трезв.