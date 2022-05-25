Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Семь выпускников доставлены в больницу после ДТП в Мангистау

Семь человек пострадали Фото: Instagram/mangistaupd
ДТП произошло сегодня, 25 мая, на трассе в районе Сайотеса, сообщает Zakon.kz.

В аварии пострадали семь выпускников школы, передает Lada.kz.

По словам руководителя пресс-службы Управления здравоохранения области Молдир Адиль, они получили травмы различной степени, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них тяжелое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице.Замдиректора Мангистауской районной больницы Орынгуль Муканова

Новость по теме

Выпускники высовывались из окон автомобилей в Актау

Константин Вноровский
Мангистауская область
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Названы знаки зодиака, представители которых находят счастье вдали от людей
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
Летний отдых за границей – сколько казахстанцы заплатят за туры в 2022 году
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Курс тенге реальный – министр нацэкономики прокомментировал укрепление нацвалюты
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления