Семь выпускников доставлены в больницу после ДТП в Мангистау
Фото: Instagram/mangistaupd
ДТП произошло сегодня, 25 мая, на трассе в районе Сайотеса, сообщает Zakon.kz.
В аварии пострадали семь выпускников школы, передает Lada.kz.
По словам руководителя пресс-службы Управления здравоохранения области Молдир Адиль, они получили травмы различной степени, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них тяжелое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице.Замдиректора Мангистауской районной больницы Орынгуль Муканова
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