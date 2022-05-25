Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без выполнения условий Турции – советник Эрдогана
Он заявил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО не будет продолжен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции, передает РИА Новости.
По словам чиновника, претендующие на членство в альянсе страны с пониманием отнеслись к позиции Анкары. Турция проинформировала их представителей о запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и ее деятельности, потребовала экстрадиции из этих государств подозреваемых в терроризме, а также снятия ограничений, связанных с поставками на турецкую территорию продукции оборонной промышленности.
Консультации в Анкаре прошли за закрытыми дверями и продолжались около пяти часов.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Финляндия и Швеция оказывают поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Анкара потребовала от Финляндии и Швеции письменного соглашения о прекращении поддержки ими терроризма.