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Ампутация рук – в ЗКО мальчика ударило током

Ребенку ампутировали руки Фото: pixabay
Два несчастных случая произошли в Западном Казахстане. В разных районах региона, но с разницей всего в несколько часов, сообщает Zakon.kz.

Родственники винят руководство электросетей, передает Astana TV.

Первый случай произошел в поселке Жанаказан. Дети играли и забрались в подстанцию на окраине поселка и открыли трансформаторный шкаф. После страшного удара током ребенка в крайне тяжелом состоянии на санавиации доставили в Уральск.

Четырехлетнему малышу пришлось ампутировать руки. После операции ребенок находится в реанимации.

Родственники возмущены, что опасный объект оставили без присмотра.

Здесь однозначно вина электросетей, потому что это режимный, очень опасный объект, а тут даже нет дежурных. Кто-то должен следить за этим. Если они хотят обвинить ребенка, то он уже понес наказание, лишившись обоих рук. Если хотят обвинить родителей, то отец тяжело болен, а мама работает уборщицей в магазине, получает 20 тысяч тенге. Нет у них денег на детский сад. Родственник пострадавшего Кайырбек Сисенгалиев

Энергокомпания обещает помочь материально.

Там объект был огорожен. Но дети нашли снизу проем и залезли туда. Они открыли ячейку, которая была наглухо закрыта. Сейчас мы все это выясняем, создана Комиссия, которая направилась сейчас в поселок Жанаказан. Она и вынесет решение по результатам расследования. Мы намерены помогать мальчику в дальнейшем. Главный инженер ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» Аскар Гайсин

Практически такой же случай произошел в Казталовском районе. Шестилетний мальчик тоже схватился рукой за трансформатор. Получил сильные ожоги и сейчас в больнице.

Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область
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