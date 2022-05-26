Диетолог назвала полезные в первой половине дня продукты

В первой половине дня лучше пить крепкий и свежезаваренный чай, для вечера он не подойдет из-за тонизирующего действия. Кофе лучше не пить вообще, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что в первой половине дня полезно употреблять «сложные углеводы» — овощи, фрукты, ягоды, каши и злаки, сообщает News.ru.

Эксперт добавила, что из напитков лучше подойдут овощные и фруктовые смузи, коктейли на базе молока из орехов или круп.

Желательно, чтобы углеводы были сложными. Овощи, фрукты, крупы, ягоды, каши, злаки — лучшая пища для первой половины дня, так как потом у нас есть все возможности преобразовать полученную энергию в физическую активность.

Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса. Напитки — смузи на базе овощей и фруктов, коктейли из молока растительного происхождения: из круп или орехов.

В первой половине дня лучше пить крепкий и свежезаваренный чай, для вечера он не подойдет из-за тонизирующего действия. Кофе лучше не пить вообще, он достаточно вредный продукт для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Анжелика Дюваль

Ранее другой диетолог Елена Соломатина заявила, что диетические хлебцы бывают разные и при их покупке нужно внимательно смотреть на состав.

Существует множество видов продукции, которая лишь маскируется под диетические хлебцы. При употреблении подобного товара человек не сможет похудеть.

Настоящие диетические хлебцы сделаны из цельного зерна. В этом случае у человека не повышается уровень глюкозы в крови.