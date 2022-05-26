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Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака

конец мая, гороскоп Фото: pxhere
Известный российский астролог Вероника Авгурова рассказала, что ожидает каждого представителя зодиакального круга в конце последнего весеннего месяца, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, огненным знакам предстоят насыщенные деловые дни.

К примеру, Овнов будут одолевать кредиторы. Львам повезет чуть больше. Их почти не коснутся финансовые проблемы. А у Стрельцов будет полная гармония в личных отношениях.

Что касается представителей стихии Земли, их ожидают размеренные и вполне тихие дни.

Как отмечено на сайте эксперта, Тельцам следует активно заняться здоровым образом жизни. Девам советуют брать отпуск и бездельничать. Но Козерогам звезды не подарят спокойствия – их будут одолевать сомнения и подозрения.

Воздушные знаки ждет подъем вдохновения.

Близнецы смогут проявить творческий подход при устранении семейных проблем. Однако Весы не смогут полностью отдаться искусству: их ждут финансовые проблемы. Водолеям звезды предоставят полный карт-бланш: творите и созидайте.

Напоследок идут водные знаки: их ожидают поездки, дороги и выезды на пикники.

Раки получат неожиданное предложение. Скорпионов ждет романтическое приключение. Рыб в основном ожидают деловые поездки.

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