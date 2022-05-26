Деньги в багаже: пассажир попытался вывезти 9 млн тенге в Ташкент

24 мая пассажир авиарейса РН722 по направлению «Нур-Султан —Ташкент» попытался провезти более двадцати тысяч долларов в своем багаже, передает Zakon.kz.

Пассажира доставили в отделение для досмотра багажа. У него обнаружили 21 650 долларов (примерно 9 млн тенге). По факту был составлен административный материал.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что Указом президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК» запрещен вывоз из страны:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;