Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Деньги в багаже: пассажир попытался вывезти 9 млн тенге в Ташкент

Ташкент Фото: Zakon.kz
24 мая пассажир авиарейса РН722 по направлению «Нур-Султан —Ташкент» попытался провезти более двадцати тысяч долларов в своем багаже, передает Zakon.kz.

Пассажира доставили в отделение для досмотра багажа. У него обнаружили 21 650 долларов (примерно 9 млн тенге). По факту был составлен административный материал.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что Указом президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК» запрещен вывоз из страны:

  • наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;

  • золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 г.

Ирина Лукичева
Нур-Султан
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Названы знаки зодиака, представители которых находят счастье вдали от людей
Летний отдых за границей – сколько казахстанцы заплатят за туры в 2022 году
Ситуация в Украине: офис Зеленского оценил убытки, Венгрия вводит режим ЧП
В Казахстане появился европейский банк
Как изменились цены на жилье в Қонаеве, рассказала риелтор
Курс тенге реальный – министр нацэкономики прокомментировал укрепление нацвалюты
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления