Деньги в багаже: пассажир попытался вывезти 9 млн тенге в Ташкент
Пассажира доставили в отделение для досмотра багажа. У него обнаружили 21 650 долларов (примерно 9 млн тенге). По факту был составлен административный материал.
В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что Указом президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК» запрещен вывоз из страны:
наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;
золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 г.