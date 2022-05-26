Судам присяжных планируют расширить категории дел для рассмотрения

Верховный суд РК разработал проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РК по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается предусмотреть возможность рассмотрения судами с участием присяжных не только дел об особо тяжких, но и тяжких преступлениях, вынесение приговоров по которым затрагивает интересы большого числа граждан или вызывает резонанс в обществе.

К примеру, это дела о пытках, истязаниях, рейдерстве, браконьерстве, ДТП со смертельными исходами, совершенные лицами, лишенными права управления транспортными средствами и находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

Как отмечается в документе, для расширения категорий дел с участием присяжных заседателей требуется внести изменения в статьи 308 и 309 УПК, определяющие подсудность Специализированных межрайонных судов по уголовным делам и Специализированных межрайонных военных судов по уголовным делам.

Как ожидается, с 1 января 2023 года с участием присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого могут рассматриваться все дела об особо тяжких преступлениях, а также дела о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (ч. 3), 128 (ч. 4), 132 (ч. 5), 135 (ч. 4), 160, 163, 164 (ч. 2), 168, 380-1 (ч. 2) УК РК.

В связи с этим дальнейшее расширение категорий дел с участием присяжных заседателей предлагается предусмотреть с 1 января 2024 года.

Проект закона размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 июня.