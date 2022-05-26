Более 523 млрд тенге внесли казахстанцы в ЕНПФ с начала года

На 1 мая 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда пенсионные накопления составили порядка 13 трлн тенге. С 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года сумма накоплений увеличилась на 356,9 млрд тенге, или на 2,8%, сообщает Zakon.kz.

Прирост накоплений формировался с учетом входящих потоков в виде взносов и инвестиционного дохода, а также исходящих потоков в виде пенсионных выплат, в том числе единовременных выплат на жилье и лечение. ЕНПФ

По информации фонда, основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,6 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 2,4%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 377,4 млрд тенге (произошло увеличение на 18,2%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,8 млрд тенге.

Как отметили в ЕНПФ, пенсионные взносы в этом году увеличились.

За четыре месяца 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме порядка 523,5 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 27%, или на 110,7 млрд тенге. Надо отметить, что рост произошел по всем видам взносов. Из общего объема взносов 95,1% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 497,7 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев 26%), по ОППВ поступило 25,4 млрд тенге (рост 37%), 400 млн тенге (рост 85%) было перечислено по ДПВ. ЕНПФ

Помимо взносов самих вкладчиков, прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 мая 2022 года составил 128,7 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 мая 2022 года составило 11,7 млн. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 870 075 единиц. Количество счетов, сформированных за счет ОППВ, увеличилось за год на 8,4% и составило 565 802 единицы. Наибольший рост наблюдается по числу ИПС по учету ДПВ – их количество увеличилось на 60% и достигло 72 555 единиц.

С начала года ЕНПФ выплатил 921,4 млрд тенге. Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 831,7 млрд тенге. Выплаты по возрасту составили 37,0 млрд тенге, выплаты по наследству – 23,4 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 16,9 млрд тенге, в страховые организации переведено порядка 9,7 млрд тенге, выплаты на погребение – 1,9 млрд тенге и выплаты по инвалидности – 0,8 млрд тенге.

При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 29 360 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 707 326 тенге.