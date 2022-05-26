Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пойдут на базары или стройки – Ашимбаев о неконкурентоспособности выпускников

Спикер Сената парламента РК Фото: senate.parlam.kz
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил, что казахстанские выпускники вузов неконкурентоспособны по сравнению с молодежью из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас у нас ситуация с молодежной безработицей относительно не такая острая, из-за того что в 90-х годах у нас был демографический провал. Были разные проблемы, кризис, рождалось меньше детей. Но с 2000-х годов ситуация поменялась. В ближайшие годы на рынок труда будет выходить ежегодно 300-350 тыс. молодых людей. Дальше эта цифра будет расти. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

Спикер Сената отметил, что сейчас в Казахстане наблюдается рост рождаемости: только в 2021 году родились 446 тыс. детей. Через 20 лет их нужно будет обеспечить работой, но есть риск, что хороших рабочих мест не хватит.

Квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не говоря о школьниках, достаточно низкая. Если открыто говорить, они неконкурентоспособны по сравнению с молодежью из стран ОЭСР. Они дальше не способны занимать квалифицированные рабочие места. И куда они пойдут, на базары, стройки или будут самозанятыми?Маулен Ашимбаев

Тем временем аналитики утверждают, что на взрывной рост рождаемости повлияла пандемия. Только за три месяца 2022 года уже родились 95,6 тыс. детей.

Новость по теме

Карантинный беби-бум ставит новые рекорды в Казахстане

Тамила Языкова
Ашимбаев Маулен Казахстан
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Итальянский клуб «Рома» стал первым в истории победителем Лиги конференций
Семь выпускников доставлены в больницу после ДТП в Мангистау
Кортеж выпускников в Шымкенте: нарушителей наказали по нескольким статьям
В Казахстане появился европейский банк
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Попытка изнасилования в лифте: полиция Шымкента задержала подозреваемого
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления