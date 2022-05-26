Пойдут на базары или стройки – Ашимбаев о неконкурентоспособности выпускников

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил, что казахстанские выпускники вузов неконкурентоспособны по сравнению с молодежью из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас у нас ситуация с молодежной безработицей относительно не такая острая, из-за того что в 90-х годах у нас был демографический провал. Были разные проблемы, кризис, рождалось меньше детей. Но с 2000-х годов ситуация поменялась. В ближайшие годы на рынок труда будет выходить ежегодно 300-350 тыс. молодых людей. Дальше эта цифра будет расти. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

Спикер Сената отметил, что сейчас в Казахстане наблюдается рост рождаемости: только в 2021 году родились 446 тыс. детей. Через 20 лет их нужно будет обеспечить работой, но есть риск, что хороших рабочих мест не хватит.

Квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не говоря о школьниках, достаточно низкая. Если открыто говорить, они неконкурентоспособны по сравнению с молодежью из стран ОЭСР. Они дальше не способны занимать квалифицированные рабочие места. И куда они пойдут, на базары, стройки или будут самозанятыми? Маулен Ашимбаев

Тем временем аналитики утверждают, что на взрывной рост рождаемости повлияла пандемия. Только за три месяца 2022 года уже родились 95,6 тыс. детей.