Как защитить домашних животных от опасных болезней — советы ветеринара

Ветеринарный врач рассказала корреспонденту Zakon.kz о возможных смертельных заболеваниях питомцев и посоветовала, как сохранить им здоровье.

С наступлением теплых дней казахстанцы все чаще стали выбираться на природу вместе с домашними питомцами. Однако нередки случаи, когда беззаботные прогулки оборачиваются походом к ветеринару.

Из анамнеза специалисту часто становится понятно, что собаку не прививали в течение жизни, она регулярно бывает на природе и за неделю до обращения к специалисту напилась грязной воды из озера, и, вполне вероятно, заражена лептоспирозом.

Ветеринарный врач-терапевт Екатерина Савчишкина-Лейманн рассказала, что лептоспироз (зооноз) – это острая инфекционная болезнь, возбудитель которой проникает внутрь организма в основном через пищеварительную систему, вместе с зараженным кормом и водой, а также через слизистые оболочки и кожу.

Лептоспиремия возникает на фоне быстрого распространения в значительном количестве бактерий по органам и системам организма. Присутствует болезненность в брюшной полости, пояснице, миалгия или артралгия, наблюдается полиурия и полидипсия, одышка, кашель, общее обезвоживание. Нарушается работа почек, имеются признаки уремии (в запущенных случаях может наблюдаться некроз кончика языка), спустя одни или пару суток развивается тяжелая почечная недостаточность с признаками холестаза, присутствуют признаки желтухи. Ветеринар Екатерина Савчишкина-Лейманн

У собак лептоспироз диагностируется анализом крови на титры антител. У бессимптомных вакцинированных собак – низкие титры, тогда как у невакцинированных с клиническими признаками лептоспироза они высокие. Рост титров антител у таких питомцев наблюдается в течение двух-четырех недель.

Врач-терапевт отметила, что отсутствие адекватного лечения может привести к тому, что через два-три дня с клиническими признаками тяжелой интоксикации собака погибнет. Но у питомца есть шанс, если хозяин вовремя заметит опасные признаки и обратится за помощью.

Необходимо помнить, что лептоспироз является зоонозом, а значит, общим заболеванием для человека и животного. Человек может заразиться через ссадины и царапины на коже, слизистые, пока ухаживает за больным питомцем. У людей лептоспироз вызывает признаки, схожие с симптомами гриппа, присутствует головная боль, лихорадка, а также симптомы почечной недостаточности, болезнь протекает очень тяжело. Ветеринар Екатерина Савчишкина-Лейманн

По мнению ветврачей, единственным способом обезопасить себя и предотвратить заражение и смерть питомца является своевременная вакцинация.

Ветеринарный врач отметила, что невакцинированную собаку может поджидать еще одна смертельная опасность – вирус чумы плотоядных (Canine Distemper).

Эта высококонтагиозная болезнь весьма распространена в нашей стране. Часто заканчивается смертельным исходом, – добавила специалист.

Питомец, играющий на природе, может встретить полудикого пса. Не стоит умиляться их дружелюбию. Существует большая вероятность того, что при прямом контакте между восприимчивой собакой и инфицированной может произойти заражение смертельным заболеванием – чумой собак.

Это мультисистемная болезнь, имеющая много признаков. Поражает респираторный тракт с проявлениями пневмонии, желудочно-кишечный тракт с проявлениями рвоты и диареи, также может иметь неврологическую симптоматику, не исключая судорожные припадки. Но еще опаснее – совокупность всех этих признаков.

По словам ветврача, часто после заражения данным заболеванием происходит иммуносупрессия: безвредные в обычных условиях бактерии и вирусы начинают агрессивное действие в организме, усугубляя течение болезни.

Лечение очень часто малоэффективно и не всегда способно опередить распространение вируса в организме. Единственный шанс не заболеть – это вовремя вакцинировать любимую собаку, не позволять ей «дружить» с бродячими, научить не подбирать с земли «вкусняшки» в виде фекалий и так далее. Ветеринар Екатерина Савчишкина-Лейманн

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Природное раздолье грозит смертельными болезнями и кошкам. Не исключены контакты с другими болеющими животными.

При общении питомцы заражаются панлейкопенией, или кошачьей чумкой, как ее называют в народе. Хозяева привозят уставшего и довольного свободной жизнью кота домой, а через два-семь дней инкубационного периода проявляются симптомы апатии, рвота, диарея, обезвоживание, лихорадка, дыхание учащенное и затрудненное. При обращении в клинику ветеринарный врач с легкостью поставит диагноз «панлейкопения». Ветеринар Екатерина Савчишкина-Лейманн

Как отметила ветврач, обычно болезнь протекает в сверхострой или в острой формах. В первом случае развивается молниеносно – кошка погибает в первые 48 часов. Животное испытывает боль, которая связана со вздутием и воспалением кишечника. В острой форме активная фаза панлейкопении длится семь-десять дней и у животного есть шансы на выздоровление при своевременном и грамотном лечении.

Промедление в лечении всегда приводит к летальному исходу. Поэтому внимательное отношение хозяина к тому, с кем «дружит» питомец, и своевременная вакцинация способны защитить любимого кота от смерти. Екатерина Савчишкина-Лейманн

Еще одно тяжелое заболевание у свободно гуляющих кошек – вирусный иммунодефицит, который поражает иммунную и нервную систему животного.

Как отметила специалист, болезнь имеет медленное, постепенное развитие, полиморфность клинических проявлений и высокую летальность.

Вирусный иммунодефицит кошек очень коварная болезнь, в основном встречается у кошек среднего возраста и у старых. Ее коварность именно в трудности диагностики. Клинические признаки неспецифичны и разнообразны, они отображают сопутствующие инфекции, развивающиеся на фоне понижения иммунитета, поэтому постановка диагноза затруднена. Ветеринар Екатерина Савчишкина-Лейманн

Основным путем передачи, как заметила врач, являются раны, полученные после стычек между животными. Развитие болезни проявляется потерей веса питомца, вялостью, лимфаденопатией (увеличение лимфоузлов), гингивитами и стоматитами.

Могут присутствовать хронические носовые истечения и диарея; хронический дерматоз (демодекоз, нотоедроз, гнойничковый дерматит, миллиарный дерматит, облысение); хронический конъюнктивит, кератит (воспаление роговицы глаза с дальнейшим помутнением), увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза), глазные выделения. Такое огромное количество симптомов, которые проявляются на фоне сниженного иммунитета, в итоге ведет к смерти питомца.

Специфического лечения, как и вакцинации против него не существует, так что лучше ограничить домашнюю кошку от общения с бродячими друзьями и тем самым минимизировать риск заболевания, – заключила ветврач.

Специалист напомнила, что заболеваний, которые домашние любимцы могут приобрести на улице – множество, поэтому прежде чем брать на пикник или на отдых животное, надо тысячу раз взвесить все «за» и «против» и предпринять все меры профилактики для того, чтобы не омрачить жизнь четвероногих тяжелыми последствиями перенесенных заболеваний.