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WhatsApp будет сохранять исчезающие сообщения в чатах

месенджер Фото: pexels
Мессенджер WhatsApp изменит правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Пользователям мессенджера разрешат сохранять исчезающие сообщения, передает Zakon.kz.

Cпециалисты портала WABetaInfo уточняют: нововведение будет полезно в ситуациях, когда пользователи отправляют важные сообщения и не хотят, чтобы они исчезли.

Для этого разработчики хотят внедрить в раздел контактной информации пункт «Сохраненные сообщения». Нажав на него, пользователи смогут увидеть сохраненные сообщения чата, в том числе и исчезающие.

Обновленные правила будут работать на версии WhatsApp для компьютеров, а также для смартфонов под управлением Android и iOS. Пока неизвестно, когда нововведение станет доступно для пользователей.

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