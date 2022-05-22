Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Осенью на старых iPhone перестанет работать WhatsApp

Перестанет работать на устаревших моделях Фото: pixabay
Команда разработчиков WhatsApp планирует отказаться от поддержки iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и iOS 11, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному на ресурсе WABetaInfo скриншоту, поддержка устройств с версиями iOS 10 и iOS 11 будет прекращена с 24 октября текущего года. В пользу этого предположения свидетельствует также тот факт, что в разделе часто задаваемых вопросов на сайте WhatsApp в качестве минимально требуемых характеристик указана версия операционной системы iOS 12.

При обновлении операционной системы WhatsApp продолжит работать на iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6S, но больше не будет совместим с iPhone 5 и iPhone 5C.

Удаление поддержки определенных версий iOS необходимо для поддержки последних функций, реализованных в WhatsApp. При обновлении до последней версии iOS пользователи получат самые последние исправления безопасности.

Новость по теме

В WhatsApp появится новая функция открытия ссылок

Константин Вноровский
Интересное
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Водитель, сбивший 32 овцы в Алматинской области, записал видеообращение
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Алимханулы ответил на предложение подраться с Головкиным
Ситуация в Украине: Зеленский просит РСЗО, в Курской области РФ сообщают об обстрелах
Архивное фото Токаева опубликовала Акорда
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления