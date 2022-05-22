Осенью на старых iPhone перестанет работать WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp планирует отказаться от поддержки iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и iOS 11, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному на ресурсе WABetaInfo скриншоту, поддержка устройств с версиями iOS 10 и iOS 11 будет прекращена с 24 октября текущего года. В пользу этого предположения свидетельствует также тот факт, что в разделе часто задаваемых вопросов на сайте WhatsApp в качестве минимально требуемых характеристик указана версия операционной системы iOS 12.

При обновлении операционной системы WhatsApp продолжит работать на iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6S, но больше не будет совместим с iPhone 5 и iPhone 5C.

Удаление поддержки определенных версий iOS необходимо для поддержки последних функций, реализованных в WhatsApp. При обновлении до последней версии iOS пользователи получат самые последние исправления безопасности.