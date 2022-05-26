Где дети и подростки могут бесплатно пройти реабилитацию

В Алматинской области работают четыре реабилитационных центра, куда для восстановления приезжают дети со всей страны. Реабилитация в рамках ОСМС проводится бесплатно, а дети застрахованы за счет взносов государства, передает Zakon.kz.

«Қамқорлық»

Центр «Қамқорлық» расположен в Центральной районной больнице села Узынагаш Жамбылского района.

За два года работы больше 700 детей получили лечение. Из них с церебральным параличом – 283, с синдромом Дауна – 58, после травм – 40, с болезнями органов дыхания – 51, с задержками психоречевого развития – 67, с аутизмом – 61. Сейчас реабилитацию проходят 43 ребенка.

В центре созданы условия для получения качественной и эффективной комплексной реабилитации, основанной на инновационных технологиях. Также есть такие услуги, как механотерапия, трудотерапия, соляная и шунгитная комнаты.

Оборудование и тренажеры помогают детям прорабатывать все группы мышц, развивая выносливость, силу и координацию движений. Дети и родители обеспечены помещениями для лечебных процедур, коррекционных занятий, игровой и досуговой реабилитации.

В центре трудятся четыре врача: из них два невролога и два реабилитолога, также три дефектолога, два логопеда, три психолога, один массажист.

Каусар

Реабилитационный центр «Каусар» расположен в Алматы. В центре есть четыре корпуса, где могут принять больше 200 пациентов. Детское отделение на 115 коек расположено в отдельно стоящем корпусе. Здесь наблюдают ребят с различными заболеваниями от трех до 14 лет.

Основная направленность организации – физическое, психологическое, социальное и нравственно-духовное восстановление пациентов, перенесших болезни нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, дыхательной системы и так далее, а также имеющие поведенческие расстройства.

В центре работают высококвалифицированные специалисты: терапевт, врачи реабилитологи, педиатр, физиотерапевт, психолог, физиотерапевтические сестры, инструктор-методист ЛФК, инструктор тренажерного зала, инструкторы по социально-бытовой адаптации, массажисты, остеопат, мануальный терапевт, рефлексотерапевт.

За два года выписаны с улучшением около 5 тыс. детей.

Мы работаем по принципу мультидисциплинарной бригады. Для составления индивидуальной программы реабилитации с учетом всех особенностей состояния пациент осматривается бригадой специалистов в составе терапевта, хирурга, физиотерапевта, психолога. Это позволяет всесторонне оценить пациента, определить тяжесть его состояния, установить цели и задачи на курс реабилитации. В течение всего курса пациент ежедневно наблюдается лечащим врачом для оценки динамики состояния и своевременной коррекции программы. Замдиректора реабилитационного центра «Каусар» Мариам Бобохидзе

Здесь отмечают, что детям требуется не только физиологическая помощь, но и духовная. Поэтому в центре проводятся различные творческие мастер-классы, работают спортивные секции, проходят соревнования по настольному теннису, проводятся концерты. Пациенты центра с разрешения лечащего врача выезжают на специализированном транспорте на выставки, спектакли, в кинотеатры, на различные городские праздники, фестивали и марафоны.

«Байдибек би»

На курс реабилитации в центр «Байдибек би», расположенный в Енбекшиказахском районе, дети с ограниченными возможностями приезжают один-два раза в год.

Программа реабилитации разрабатывается индивидуально для каждого ребенка, с учетом особенностей развития. Занятия проходят регулярно, и только тогда, говорят специалисты, происходят чудеса.

С 1 февраля 2022 прошли реабилитацию в круглосуточном стационаре 90 детей, из них 49 – с церебральным параличом, 38 – с синдромом Дауна, два – с синдромом Дюшена, один пациент – с врожденными пороками развития. Маленькие пациенты с трех месяцев проходят лечение в нашем центре. Всего получили реабилитационное лечение 33 ребенка в возрасте от года до трех лет, 78 детей – от трех до 18 лет.

Наша задача – глубоко социализировать ребенка, сделать так, чтобы он не боялся общества, социума. Когда мы видим их первые шаги, произнесенные звуки – счастью нет предела. А когда малыши могут уже самостоятельно двигаться, это радует вдвойне. Видя искренние улыбки на лице родителей, понимаем, что трудимся не зря. Заведующая реабилитационного центра «Байдибек би» Айнара Терликбаева

Реабилитация включает занятия с логопедом, уроки логоритмики, артикуляционный массаж, психокоррекционную работу , занятия дефектолога, занятия в нейроортопедическом реабилитационном пневмокостюме «Атлант», занятия по системе Бобат, Монтессори, Войта-терапию, упражнения на пневматическом тренажере с увеличением нагрузок, тестированием и анализом (Корвит).

Помимо этого проходят занятия на роботизированном комплексе для локомоторной терапии для нижних конечностей с биологически обратной связью, есть сенсорная комната, иммерсионная ванна, биоптрон, соляная камера (спелеокамера), шунгитовая комната, инфракрасное облучение.

Также проводится исследование ночной видеомониторинг электроэнцефалограммы, регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов.

«Күншуақ»

Детский реабилитационный центр «Күншуақ» находится на окраине Талдыкоргана, на берегу реки Каратал, в живописном парковом месте.

На сегодняшний день центр является единственным в регионе по реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания. При этом лечение здесь можно проходить по ОСМС бесплатно.

С начала года здесь прошли реабилитацию больше 300 пациентов. Центр имеет диагностические и лечебные кабинеты: физиотерапевтический, стоматологический, лечебной гимнастики и зал лечебной физкультуры. Также работает санпропускник, изолятор, дезинфекционная камера.

Доступны различные лечебные процедуры, в том числе соляная шахта, биоптрон, электрофорез, кислородный коктейль, ультрафиолетовое облучение, душ Шарко, гидромассажная ванна, термотерапия в виде фитобочки, душевые.

В Центре трудятся 33 человека, в том числе врач, 11 медработников, педагог-психолог, музыкальный руководитель.

Сейчас растет число детей с аллергическим фоном, что зачастую приводит к возникновению бронхита с обструктивным синдромом. Он может перейти в бронхиальную астму, это очень опасно. После перенесенного обострения болезни каждый ребенок нуждается в своевременной реабилитации, которая дает полное восстановление функций внешнего дыхания. Благодаря четкому алгоритму наших врачей улучшается общее состояние ребенка. Мы делаем все, чтобы детям было интересно. Они получают не только лечение, но и обучаются новым навыкам, знакомятся друг с другом. Главная медсестра Детского реабилитационного центра «Күншауақ» Назгул Ахметкалиева.

В центре имеются детские и спортивные площадки для волейбольных, футбольных, баскетбольных игр и настольного тенниса. Ребята, проходящие курс лечения, отмечают, что здесь они ощущают себя как в лагере: время проводят весело, познавательно, полезно.