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Переезжающие с юга на север будут иметь льготы – Тугжанов

Производство, работа, Казахстан Фото: Zakon.kz
В ходе заседания в Сенате депутаты заслушали информацию заместителя премьер-министра страны Ералы Тугжанова о мерах по реализации комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года», сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что в рамках программы предусмотрено переселение казахстанцев c юга на север страны.

Cегодня уже 1300 желающих переехать. В первую очередь это Туркестанская, Мангистауская области. Ведется работа по созданию условий переезда. Один из механизмов – создание кооперативов. Все люди, которые войдут, будут иметь определенные льготы. Второе направление – увеличение количества получателей АСП. Предложение по размеру увеличения обсуждается. Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

По его словам, на сегодня уже создано свыше 240 тыс. рабочих мест. В планах создание новых рабочих мест в промышленном секторе и инфраструктурном развитии.

Айша Тулеубекова
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