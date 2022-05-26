В Алматы заведующую поликлиникой Департамента полиции осудили за взятки

Алмалинский районный суд Алматы рассмотрел и вынес решение по уголовному делу в отношении заведующей ГУ «Поликлиника ДП города Алматы» и врача-терапевта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил судья Алмалинского районного суда Ернар Касымбеков, руководитель поликлиники и врач обвинялись в неоднократном получении взятки (7 эпизодов).

По информации райсуда, завполиклиникой через врача-терапевта неоднократно получала от пациентов поликлиники взятки за открытие и продление листов нетрудоспособности. Общая сумма взяток составила 111 тыс. тенге.

Подсудимая в судебном заседании свою вину отрицала, ссылаясь на то, что она у пациентов деньги не брала. По ее версии, деньги у врача она брала в долг, за продажу ей витаминов и на сбор денег для праздника.

В свою очередь терапевт свою вину признала и показала суду, что она передавала заведующей деньги, полученные от пациентов за открытие и продление больничных листов, при этом себе оставляла свою долю.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимой С. доказана материалами дела, а именно видеозаписью с результатами НСД, показаниями свидетелей-пациентов, которые через Д. ей передавали взятку, показаниями подсудимой Д., которая дала изобличающие ее показания, показаниями свидетелей – других врачей поликлиники, которые подтвердили, что без разрешения и подписи С. невозможно было открыть и продлить больничный лист. Более того, С. в ходе досудебного производства в присутствии своего адвоката признала один эпизод получения взятки. судья Алмалинского райсуда Ернар Касымбеков

По словам судьи, при назначении наказания заведующей поликлиникой суд учел наличие у нее на иждивении детей-студентов, которых она как вдова содержит одна, и отсутствие отягчающих обстоятельств, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки – 6 015 912 тенге – с вычетом ее содержания под стражей.

Терапевту назначен штраф в 1 млн тенге с учетом ее активного способствования в расследовании данного дела.

Полученная сумма взятки взыскана в доход государства.

Вместе с тем суд вынес в адрес начальника ДП Алматы частное постановление для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений.

Приговор суда не вступил в законную силу.