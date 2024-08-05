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Бухгалтеры алматинской поликлиники за пять лет своровали более 340 млн тенге

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 16:09 Фото: Zakon.kz
В суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении главного бухгалтера и расчетного бухгалтера городской поликлиники №30, сообщает Zakon.kz.

Их обвинили в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

"В ходе судебного разбирательства было установлено, что, главный и расчетный бухгалтеры, действуя в интересах личного незаконного материального обогащения, с июня 2019 г. по ноябрь 2023 г. начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике. В результате государству причинен материальный ущерб в размере 340 387 113 тенге", – сообщили 5 августа в пресс-службе Алматинского горсуда.

В суде подсудимые признали вину полностью.

"Приговором суда Х. признана виновной и ей назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с материальной ответственностью на 5 лет. Т. признана виновной и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с материальной ответственностью на 5 лет", – рассказали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали о том, что в Алматы суд огласил приговор 10 обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге при строительстве метро.

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